الإقتصاد

«السوق المالية» تحيل اشتباه في تداولات مخالفة للنيابة العامة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time27 / شعبان / 1440 هـ       2 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت هيئة السوق المالية ، عن إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمرَين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.

وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة

وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

ابراهيم عبد الغفار

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *