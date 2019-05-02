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الجبير يستقبل وفداً من المفوضية الأوروبي

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time27 / شعبان / 1440 هـ       2 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بالوزارة اليوم، وفداً من المفوضية الأوربية برئاسة الكسندرا شرودر.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، وسفير مندوبية الاتحاد الاوربي لدى المملكة ميكيلي تشيرفونيو , وماركو موريتينيمن من جهاز العمل الخارجي الأوروبي  .

ابراهيم عبد الغفار

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