نائب أمير مكة يوجّه بتشكيل لجنة لتنسيق الجهود بين لجان تراحم

جدة : واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بتشكيل لجنة لتنسيق الجهود والأعمال بين لجان تراحم في مكة المكرمة ، وجدة ، والطائف ، وتعميم التجربة على بقية محافظات المنطقة .

جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، رئيسي لجنتي تراحم في مكة المكرمة ، والطائف ، الذين قدّموا لسموه شرحاً عن أعمال اللجنتين خلال العام الماضي ، وأبرز البرامج المنفذة والخطط المستقبلية .

وبحسب رئيس لجنة تراحم بمكة المكرمة يحي الكناني فقد ساهمت اللجنة في الافراج عن 69 نزيلاً خلال شهر رمضان الماضي ، كما قدمت 840 وجبة إفطار صائم في الحرم المكي ، وساحاته ، وقدّمت دورات تدريبية مجانية لعديد من المستفيدين .

فيما قدّم رئيس لجنة تراحم بالطائف نبذة عن أعمال اللجنة ، إذ ساهمت خلال حملتها في شهر رمضان الماضي في تفريج كربة 38 سجيناً إلى تكريم أبناء النزلاء المتفوقين دراسياً ، وعقد الدورات التدريبة ، كذلك برامج المعايدة .