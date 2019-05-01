سييرا : نلعب للمتعة .. بيدرو : المواجهة صعبة

الرياض – هاني البشر

وصف بيدرو إيمانويل مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم مباراة الغد أمام الاتحاد في نهائي كأس الملك باللحظة التاريخية .

وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “نحن سعداء بالوصول للمباراة النهائية، ونأمل بأن يكون هناك استمرار للطريق الذي بدأنا فيه، ومن بداية المباراة سيكون تركيزنا هو الأقوى في هذا الموسم”.

وعن المباراة قال: “ندرك صعوبة المباراة؛ لكون الخصم صعباً، ونعلم أنه أقصى فريقاً قوياً مثل النصر، لذلك سنكون جاهزين”.

وأضاف: “أعرف نقاط القوة في الاتحاد، وسأستطيع استغلالها ضدهم في المباراة”.

وأشار “بيدرو” إلى أنهم منذ بداية هذه البطولة وهم يحترمون كل الفرق التي واجهوها وقال: “نحن نجحنا في طريقنا للنهائي من تسجيل 18 هدفاً، ولم نتلقّ أي هدف، فهذا يوضح أننا كنا نحترم كل الفرق التي واجهناها”.

وعن وصول التعاون للمرة الثانية في تاريخه لنهائي كأس الملك قال: “صحيح هذه ثانية مرة نصل النهائي، خسرنا في المرة الأولى، ولكن سنسعى لاقتناص الثانية، فالتعاون يسعى لكتابة تاريخ جديد ليس للنادي فقط بل لمنطقة القصيم”.

وعن الفرق بين الهلال والاتحاد في مباراة الغد قال: “الفريقان مختلفان في كثير من الأمور، وحتى أسلوب المدربين مختلف، فالاتحاد يملك خطاً سريعاً وقوياً في الهجوم، ولديه القدرة على اللعب رجلاً لرجل”.

وتطرق إلى أن وصولهم للنهائي لم يكن من ضمن خططهم وقال: “وصولنا للنهائي والمنافسة على المركز الثالث في الدوري هذا أكثر مما رسمناه، وخططنا له قبل بداية الموسم”.

وعن فترة الراحة التي لم تتجاوز الـ72 ساعة بعكس الاتحاد، الذي سيرتاح فترة أطول قال: “كنا نحتاج أكثر من 72 ساعة للاستشفاء، خاصة أن المباراة قد تمتد لأشواط إضافية؛ لذلك من المهم توزيع جهد اللاعبين والتركيز على أول سبعين دقيقة، حيث سيكون لدينا خطة بديلة بعد ذلك “.

وأضاف: “خضنا أسبوعاً مليئاً بالمباريات، والمهم أن يكون اللاعبون حصلوا على درجة استشفاء عالية”.

وفي ذات السياق ، أوضح لويس سييرا مدرب فريق الاتحاد أن الوصول للنهائي حاله استثنائية، ونتمنى الفوز بالبطولة، وإهداءها لجماهير الاتحاد ولكل من ساهم في عودة الفريق لوضعه الطبيعي والحالي في حصد النقاط وعودة المستوى والوصول للنهائيات، وأكيد شرف كيير التواجد في بطولة، يشرفها الملك سلمان.

وأضاف: الفكرة في نهاية الأمر إسعاد الجماهير؛ رغم أن فريق التعاون صعب وممتاز جدا على المستوى الفني، ولم أذكر ذلك لوصوله للنهائي فقط بل حتى في الدوري وصل لترتيب جيد ويقدم مستويات ونتائج كبيرة، وستكون خطتنا فرض أسلوب اللعب وحرمان الخصم من الكرة والتسجيل، والانتصار، بإذن الله.

وتابع: حظينا بفترة راحة أكبر من المنافس؛و بغض النظر عن ذلك سواء كانت إيجابية أو خلافه، ففي الأخير المباراة نهائية، ولا وجود للأعذار .

وزاد: فلسفتي الخاصة في مباريات الكؤوس اللعب للمتعة، وأكيد كل اللاعبين الذين يتمنون الوصول للنهائي يدركون أن المتعة واللعب المميز وإمتاع الجميع هو الهدف؛ لأن من يصل للنهائي فريقين، بعد تصفيات والأهم أن نتمتع، وأفضل طريقه للمتعة، الفوز، وفرض الأسلوب باللعب الجميل.