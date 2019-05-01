سجل مروع من الانتهاكات .. الحوثي يشرع في محاكمة 65 امرأة بصنعاء

صنعاء ــ وكالات

وسط تكتم كبير شرعت مليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً في محاكمة 65 امرأة من المعتقلات اليمنيات في العاصمة صنعاء.

ونقلت قناة “اسكاي نيوز” عن مصادر يمنية إن عدداً من محاكم صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بدأت جلسات محاكمة النساء المعتقلات بعد أكثر من عام على الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري والابتزاز لأسرهن.

وقالت ذات المصادر أن جلسات المحاكمة الشكلية بدأت وسط تكتم إعلامي، ومخالفة للإجراءات القانونية وغياب المنظمات الحقوقية، وأن بعض المعتقلات يحاكمن من دون محامي.

وتقبع أكثر من 120 امرأة في معتقلات الحوثيين السرية بصنعاء، ويمارس بحقهن أبشع أنواع الابتزاز والاستغلال والانتهاكات النفسية والجسدية.

وكانت منظمات حقوقية كشفت قبل أشهر عن احتجاز المليشيات لعشرات النساء في سجون سرية في صنعاء تابعة لقيادات حوثية، ويتم استغلالهن لخدمة أهداف الميليشيات الانقلابية. كما تم تلفيق تهم كيدية البعض منها ممارسة أعمال لا أخلاقية.

وتزايدت مخاوف اليمنيين والمنظمات الإنسانية المحلية مؤخراً من انتهاكات المليشياتضد نساء صنعاء، بعدما كشفت تقارير إعلامية وحقوقية متطابقة وجود معتقلات سرية تستخدمها المليشيات لإخفاء عشرات النساء بهدف ابتزاز الأهالي لتحقيق مكاسب مادية وسياسية رخيصة.

وفى سياق منفصل جدد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، دعم بلاده لتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة وأكد أن إيران سبب استمرار حرب اليمن.

وبحسب نشرة “ذي هيل”، التي تغطي أخبار الكونغرس الأميركي، فأن بومبيو أكد خلال ندوة، أن “هجمات الحوثيين الصاروخية التي تستهدف المملكة تعرض المدنيين للخطر,

وشدد بومبيو على أن الحرب في اليمن تتواصل “بقيادة إيرانية”، وأن طهران “اختارت توجيه” الحوثيين بعدم الانسحاب من ميناء الحديدة كما تم الاتفاق عليه العام الماضي.

وأكد أن الحوثيين نقضوا اتفاق السويد بإيعاز من إيران، وشدد على أن طهران تواصل تزويد هذه الميليشيات بالصواريخ والمال والسلاح.