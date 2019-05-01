رواس : خبرة ناظر والصنيع ستقود الاتحاد للكأس

جدة- عبدالعزيز عركوك

أكد المدرب الوطني علاء رواس ، أن هناك عملا كبيرا داخل نادي الاتحاد، يقوم به الرئيس لؤي ناظر ونائبه حمد الصنيع، مشيراً إلى أن الثنائي يمتلك الخبرة الكبيرة وهما قادران على تحقيق اللقب الغالي في ظل البصمات الواضحة على الفريق فنيا ونفسيا وإداريا ، وقال “من استطاع انتشال الفريق من القاع وتغيير النتائج السلبية إلى إيجابية، سيكون، بمشيئة الله، قادرا على قيادة وإدارة الأمور في المواجهة النهائية”

وأضاف رواس: “لقد عملت في فترة سابقة مع المدرب التشيلي لويس سييرا فهو شخصية تمكنت من معرفة هوية اللاعب السعودي داخل الميدان، فاستطاع إخراج الطاقات الإيجابية، خاصة فيما يتمثل في الروح الاتحادية وتغيير شكل الفريق إلى الأفضل

وتابع أنه “بالرغم من كثرة الإصابات والإيقافات التي تعرض لها النادي وأدخلت المدرب في أزمة، إلا أنه في فترة قصيرة تجده يخرج بأفضل الحلول، وبكل تأكيد، مواجهة النهائي لن تكون سهلة على الاتحاد، ففريق التعاون يمتلك عناصر مميزة، ولا يستهان به، ويجب أخذ الحيطة والحذر واحترام الخصم”.