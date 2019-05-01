توقيع عقد مشروع تحديث الصوامع الحديدية بفرع مؤسسة الحبوب بحائل

البلاد : متابعات

وقَّع معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس اليوم، عقد مشروع تحديث الصوامع الحديدية في فرع المؤسسة بحائل مع الرئيس التنفيذي لشركة البواني المهندس فخر بن عبد العزيز الشواف بتكلفة إجمالية تقدر بـ 58,511,409 ريالات، وينفَّذُ في مدة قدرها 24 شهرًا، ويأتي المشروع ضمن قائمة المشاريع التي تساهم في تطوير منظومة تخزين القمح والمحافظة على جودته.

وأوضح المهندس الفارس أن هذا المشروع اشتمل على تجديد وتحديث الصوامع الحديدية بحائل، والتي يبلغ عددها 32 صومعة، بإجمالي سعة تخزينية تصل إلى 200 ألف طن وتقع على مساحة إجمالية تصل إلى حوالي 2300 متر مربع، كما يشمل المشروع تحديث كامل الملحقات والمعدات الخدماتية للصوامع، وإضافة أنظمة جديدة لتطوير العملية الإنتاجية والتشغيلية وزيادة سرعة عمليات مناولة القمح ورفع الكفاءة من خلال عملها بشكل آلي مربوط بنظام برمجي حديث يسهل من إمكانية مراقبة جميع العمليات التشغيلية من غرفة التحكم.