بومبيو: العمل العسكري وارد في فنزويلا إذا اقتضت الضرورة

البلاد : متابعات

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب مستعدة للقيام بعمل عسكري لإنهاء الأزمة في فنزويلا.

وصرح بومبيو لشبكة «فوكس بزنس»: «كان موقف الرئيس واضحاً تماماً وثابتاً. العمل العسكري ممكن. إذا كان ذلك ضرورياً، فستقوم به الولايات المتحدة».

وأضاف أن الولايات المتحدة تفضل الانتقال السلمي للسلطة عبر مغادرة الرئيس نيكولاس مادورو، وإجراء انتخابات جديدة لاختيار قادة جدد.

وتابع: «لكن الرئيس أوضح أنه في حالة حانت اللحظة، وعلينا جميعاً أن نتخذ قرارات حول متى تكون هذه اللحظة، وسيتعين على الرئيس في النهاية اتخاذ ذلك القرار، فهو مستعد لفعل ذلك».