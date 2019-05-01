بدر بن سلطان يُناقش خطط توفير وسائل نقل متنوعة لنقل ضيوف الرحمن

جدة : البلاد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، اجتماعاً نوقش خلاله خُطط توفير وسائل نقل متنوعة لنقل ضيوف الرحمن من محطة قطار الحرمين بالرصيفة إلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان المُبارك .

واستعرض الاجتماع الوسائل الحالية المستخدمة في النقل ، وسبل تعزيزها بما يضمن سهولة انتقال ضيوف الرحمن من المحطة إلى المسجد الحرام ، وفي هذا الصدد تم توفير 80 حافلة نقل حديثة لهذا الغرض يُساندها في ذلك عددٌ من سيارات الأجرة .

وناقش الاجتماع الحلول العاجلة والدائمة التي سيتم العمل بها لتوفير وسائل نقل متنوعة للتسهيل على قاصدي المسجد الحرام عبر محطة الرصيفة .