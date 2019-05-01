العاشرة للنمور .. أم أولى للذئاب

جدة-عبدالعزيز عركوك

للمرة الأولى في تاريخ الكرة السعودية يلتقي فريقا الاتحاد والتعاون على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث يبحث العميد عن تحقيق اللقب العاشر في رصيده، بينما يطمح سكري القصيم لتحقيق اللقب الأول في تاريخه.

يذكر أن المسابقة أقيمت في 43 نسخة ماضية، تسيدها النادي الأهلي بتحقيقه 13 بطولة، يليه الاتحاد بـ 9 ألقاب، والهلال بـ 8 ألقاب، يليه النصر بـ 6، ثم الشباب 3، فالاتفاق والوحدة ببطولتين لكل منهما.

وكان نظام مسابقة كأس الملك قد مر بعدة مراحل الأولى، كانت منذ عام 1957 إلى 1960م، وكان نظام البطولة يعتمد على نظام الدوري واقتصرت المشاركة على فرق المنطقة الغربية، ثم في المرحلة الثانية انضمت المنطقة الوسطى للمشاركة في عام 1961؛ حيث تأهل بطل الوسطى لمقابلة بطل الغربية على نهائي كأس الملك

وشهدت المرحلة الثالثة انضمام المنطقة الشرقية إلى البطولة في عام 1963م،ـ وقسمت المناطق إلى ثلاث، ليتأهل بطل من كل منطقة، بالإضافة لفريق رابع يتم اختياره بالقرعة، ويلعب كل فريقين نصف النهائي، ليتأهل الفائزان للنهائي

وكانت المرحلة الرابعة من عام 1976م إلى 1990م بمشاركة مفتوحة لجميع الفرق بنظام خروج المغلوب، ثم توقفت المسابقة بعد إطلاق لقب خادم الحرمين الشريفين على بطولة الدوري؛ حتى عادت للظهور مجددًا موسم 2008 وجاءت عودة البطولة بسبب عودة الدوري لمسماه السابق “الدوري الممتاز”.