البهكلي : التعاون يتميز بالطموح والاتحاد يتسلح بالخبرة واللياقة

جدة-عبدالعزيز عركوك

أكد المدرب الوطني مازن البهكلي أن نهائي الليلة سيكون نسبة الفوز فيه 50% لكلا الفريقين؛ عطفا على البصمات الفنية التي شاهدناها في اللقاءات الماضية، وتوقع أن يدخل مدرب التعاون إيمانويل المباراة بتحفظ كبير وإغلاق المنافذ، وعدم ترك مساحات في الأطراف والعمق، قائلاً أنه سيعتمد على الكرات الطويلة والتحول السريع من الدفاع للهجوم

وأشار إلى أن مدرب الاتحاد سييرا استطاع توظيف اللاعبين بالشكل المطلوب وأقرب مثال ماقدمه المحترف الإيفواري سانوجو أمام النصر، وبكل تأكيد يتمنى فتح المساحات، ولعب الخصم خارج ملعبه؛ كونه يفضل المساحات للاستفادة من سرعة لاعبيه.

(قوة الاتحاد)

– الاتحاد يتميز في كافة خطوطه وبالخبرة الكبيرة في التعامل مع النهائيات، وبالسرعة العالية في الأداء واللعب في المساحات، كما يتفوق في الجانب البدني، بما أن الفريق حصل على راحة كاملة لمدة أسبوع بخلاف فريق التعاون الذي واجه الهلال يوم الإثنين الماضي.

– المدافع المغربي مروان داكوستا منح الفريق قوة ضاربة في خط الدفاع؛ حيث أعاد ترتيب الأوراق ومعالجة الأخطاء السابقة في كيفية التعامل مع الكرة الثابتة.

– الحضور الجماهيري الكبير المتوقع حضوره من الجانب الاتحادي، والذي دائما مايكون له تأثير قوي على مجريات المباراة.

(مشكلة النمور)

– ضعف الخبرة خاصة في منطقة الظهير الأيسر للاعب عبدالله العمار.

– وجود بعض الأخطاء الفردية في منطقة الدفاع، والتي دائما ماتسهل الوصول إلى المرمى.

– المبالغة في الضغط الهجومي وترك المهام الدفاعية.

(تفوق التعاون)

– فارق الإمكانيات يصب في مصلحة التعاون على مستوى اللاعبين المحليين والأجانب؛ خاصة في منطقتي الدفاع والأطراف.

– طموح الفريق في الفوز باللقب أقوى؛ كونه تعتبر الأولى في تاريخه إن تحققت.

(نقاط الضعف)

– تتمثل في تعرض اللاعبين للإرهاق قد يفقدهم لياقتهم في الشوط الثاني.

– في حالة اعتماد المدرب على الضغط العالي في ملعب الاتحاد سيترك مساحات كبيرة في دفاعاته.

– إصابة الظهير الأيمن حمدان الرويلي ستضعف المنطقة بشكل مؤثر.