المحليات

مجهول يحرق سيارة معلم بصامطة

كتبه صحيفة البلادaccess_time25 / شعبان / 1440 هـ      30 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

 جازان – البلاد

فوجئ معلم في منطقة جازان باحتراق جزء من سيارته ، يوم أمس وباشرت الشرطة التحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها وضبط الجاني ، وقال المعلم جريد محمد مباركي بمدرسة أبو حجر الأعلى أنه وعدد من زملائه عكفوا على تصحيح أوارق الاختبارات عقب خروج الطلاب من القاعات ،

لافتا إلى أن أحد زملائه ويدعى فيصل كريري شاهد من على البعد السيارة داخل فناء المدرسة ومسكوب على هيكلها مادة سوداء حارقة ويتصاعد منها الدخان ، موضحا أنه في لحظتها أبلغ شرطة صامطة والتي باشرت الحادثة مع الأدلة الجنائية وتم تصوير السيارة ، لافتا أنه لا يتهم أحدا بمحاولة حرق مركبته.

يذكر أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان تحقق في واقعة حرق سيارة المعلم ، كما دونت المدرسة محضرا بالواقعة .

صحيفة البلاد

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