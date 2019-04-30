مجهول يحرق سيارة معلم بصامطة

جازان – البلاد

فوجئ معلم في منطقة جازان باحتراق جزء من سيارته ، يوم أمس وباشرت الشرطة التحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها وضبط الجاني ، وقال المعلم جريد محمد مباركي بمدرسة أبو حجر الأعلى أنه وعدد من زملائه عكفوا على تصحيح أوارق الاختبارات عقب خروج الطلاب من القاعات ،

لافتا إلى أن أحد زملائه ويدعى فيصل كريري شاهد من على البعد السيارة داخل فناء المدرسة ومسكوب على هيكلها مادة سوداء حارقة ويتصاعد منها الدخان ، موضحا أنه في لحظتها أبلغ شرطة صامطة والتي باشرت الحادثة مع الأدلة الجنائية وتم تصوير السيارة ، لافتا أنه لا يتهم أحدا بمحاولة حرق مركبته.

يذكر أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان تحقق في واقعة حرق سيارة المعلم ، كما دونت المدرسة محضرا بالواقعة .