سريلانكا تحذر من هجمات جديدة

جدة ــ رويترز

حذر مسؤولون أمنيون في سريلانكا، من أن الإرهابيين الذين نفذوا تفجيرات عيد القيامة (الفصح) يخططون لمزيد من الهجمات باستخدام سيارة فان ومهاجمين متخفين في زي الجيش.

وقال رئيس إدارة أمن الوزارات، بالشرطة، في خطاب للنواب وإدارات أمنية أخرى “قد يكون هناك موجة أخرى من الهجمات”.

وأضاف الخطاب “المعلومات المتاحة تشير إلى أن أفرادا يرتدون زي الجيش ويستخدمون سيارة فان قد يشاركون في تنفيذ الهجمات”، مشيرا إلى أن الإرهابيين يستهدفون 5 مواقع وقد ينفذون الهجمات في غضون يومين

وكثفت السلطات في أنحاء البلاد من الإجراءات الأمنية وجرى اعتقال العشرات من المشتبه بهم منذ تفجيرات 21 أبريل التي استهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل ما يزيد عن 250 شخصا بينهم 40 أجنبيا.

وتتهم السلطات أعضاء جماعتي “التوحيد الوطنية” و”ملة إبراهيم” بتنفيذ الهجمات.

ورفعت الحكومة حظر التجول الأحد للمرة الأولى منذ التفجيرات، لكن الشرطة في العاصمة كولومبو نفذت عمليات تفتيش عشوائية.

هذا فيما نبهت سفارة المملكة في سريلانكا، المواطنين السعوديين إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات السريلانكية للتحقق من الهوية وفرض منع تغطية الوجه، وذلك التزاما بقانون الطوارئ الذي تتخذه سريلانكا في الوقت الحالي بعد الهجمات الإرهابية المؤسفة التي ضربت البلاد في الآونة الأخيرة.

وقالت السفارة إن هذه الإجراءات تأتي نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد مهيبة بكافة المواطنين مراعاة الأنظمة والقوانين عند زيارة سريلانكا.