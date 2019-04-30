تضاريس المخططات تقلب سيارة مسن

مكة المكرمة – البلاد

فقد مسن في العقد السادس من عمره السيطرة على سيارته أثناء سيره على طريق إبراهيم الخليل الممتد حتى مخططات جنوبي مكة المكرمة ، ما تسبب في تعرضه إلى إصابات متفرقة .

وقال شهود عيان، أنه تم نقل المسن إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر الذي باشر الحادث بعد تلقيه البلاغ. وكشفت المعلومات أن الحادث وقع بسبب تضاريس الطريق الوعرى ، فضلا عن وجود إصلاحات لإحدى عبارات السيول في نفس الطريق.

يذكر أن ثمة عمالة قريبة من موقع الحادث هرعت إلى الموقع وقامت بحماية المسن من ضربات الشمس لحين وصول فرق الهلال الأحمر ، وفي هذا السياق جدد عدد من اهالي المخططات بضرروة إصلاح الطريق وتسريع تنفيذ العبارة حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه .