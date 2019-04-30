المجلس الصحي يقدم مبادرة تأهيل وتدريب 5 آلاف مركز طبي في المملكة

البلاد : متابعات

شارك المجلس الصحي السعودي في مؤتمر بناء الأسس لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية،والذي جرت فعالياته مؤخراً، في العاصمة الرياض، برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وذلك للتعريف بالبرامج الوطنية الصحية والمشاريع العلمية المتميزة التي يقدمها المجلس والمراكز الوطنية التابعة له في مجالات عديدة التي ستعود بالفائدة المرجوة لتطوير الخدمات الصحية بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في المملكة.

وخلال جلسة النقاش المفتوحة في المؤتمر تحدث الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي عن المبادرة الوطنية لتأهيل وتدريب أكثر من 5000 باحث عن العمل في مجال الترميز الطبي بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

وأكد الدكتور العازمي ، أن المجلس الصحي السعودي- كمظلة تشريعية تشرف على الكثير من القطاعات الصحية في المملكة لسن الأنظمة والتشريعات- يولي اهتماماً كبيراً في تحديد كفاءة المرافق الصحية وخدماتها، واحتواء تكلفة الخدمات الصحية في القطاع الصحي، وكذلك في تعزيز استراتيجية الرعاية الصحية التي تبناها المجلس، منذ اطلاقها عام 1430هـ، مضيفاً إلى أن المجلس يوائم بين استراتيجية الرعاية الصحية وبرنامج التحول الوطني ومبادرات رؤية 2030، بهدف توفير مشاريع ومبادرات تخدم القطاع الصحي والمستفيدين منه، وأهمها: الملف الصحي الالكتروني، السجلات الصحية في المملكة، ومشروع DRG “تصنيف مجموعات التشخيص”.

وشدد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، في جلسات نقاش المؤتمر، أهمية توحيد الجهود مع مختلف القطاعات الصحية المختلفة المعنية والجهات ذات العلاقة بتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية.