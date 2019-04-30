الباحة تحتضن مهرجان العسل في نسخته الـ12

الباحة : عبدالهادي المالكي

يُعقد مهرجان العسل الدولي الثاني عشر والفعاليات المصاحبة في الفترة من 1-11/30-1440هـ بمنتزه رغدان بالباحة، وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة

وأفاد الدكتور احمد الخازم رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة المشرف العام على المهرجان والفعاليات المصاحبة، أن المهرجان أصبح أيقونة لمنطقة الباحة وساهم بدرجة كبيرة في تطوير منتج العسل الذي يعتبر ميزه نسبية للمنطقة وأصبح محركاً مهما لتطوير صناعة النحل في المملكة ومنطقة الباحة على وجه الخصوص، ويحرص المهتمين من جميع مناطق المملكة على المشاركة في المعرض والمؤتمر المصاحب للمهرجان.

وأشار الخازم إلى أن مهرجان العسل الدولي والفعاليات المصاحبة تحظى بدعم ورعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود ـــ أمير منطقة الباحة ــــ ومتابعة وتوجيهات سعادة وكيل الإمارة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق.

وأضاف الخازم ان المهرجان هذا العام سوف يظهر ان شاء الله ِبحُلَة جديدة بخبرة الجمعية وجهود منفذ المهرجان لهذا العام وهو مؤسسة ديار العز لتنظيم المعارض والمؤتمرات الذي تم التوقيع معه للقيام بدور التنفيذ بينما تتولى جمعية النحالين التعاونية بالباحة مهام ودور التنظيم ، مضيفا إلى أن المهرجان سوف يشهد تميزا نوعيا على مستوى التنظيم والفعاليات ولعل ما يميز المهرجان هذا العام هو حسن اختيار الموقع الذي سوف يعالج مشكلة تزاحم مواقف السيارات بالإضافة الى سهولة الوصول إلى مقر المهرجان إلى جانب المساحة المخصصة لأرض المعرض حيث تقدر بـــ 1800 متر مربع مما يجعل الفرصة متاحة لأكبر عدد ممكن من النحالين للمشاركة في المعرض سواء من داخل المنطقة أو خارجها.

وأضاف الخازم بأن مهرجان العسل لهذا العام سوف يشهد العديد من البرامج النوعية والموضوعات العلمية التي تم اختيارها للقاء العلمي الذي سوف يناقش أحدث ما توصل له العلم في هذا المجال وسيركز على التطبيقات التي يستفيد منها النحالين مباشرة ويشارك في المؤتمر عدد من الخبراء من داخل المملكة وخارجها والتي تأتي محققة لرؤية وطننا 2030

كما أن الزائر الكريم سوف يستمتع بالفعاليات الترفيهية المتنوعة المخصصة للعوائل والأطفال وبالمسابقات المركزية والجوائز التشجيعية التي سوف تقدم بشكل يومي حيث يتم السحب على ( سيارتين وأطقم ذهب وجوالات وتذاكر سفر )، كما سيكون هناك برامج سياحية يتم من خلالها تعريف المشاركين من خارج المنطقة بمعالمها السياحية والتراثية والحضارية والثقافية، مقدما شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على رعايته ودعمه لمهرجانات العسل بالمنطقة ولجميع الرعاة والداعمين ولمدير مؤسسة ديار العز والاعلاميين بالمنطقة متمنيا أن يحقق مهرجان العسل لهذا العام أهدافه المنشودة .