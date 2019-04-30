أميرة فتاة الطائف : ابن عمي هددني وحرق سيارتي

عبد الهادي المالكي

وضعت فتاة الطائف صاحبة المركبة المحترقة النقاط على الحروف ، لافتة إلى أن سبب اندلاع النار في سيارتها ربما يكون بسبب الاعتراض على قيادة المرأة للسيارة، نافية في الوقت نفسه لبرنامج “يا هلا” التلفزيوني أن يكون أخوها هو المتسبب في الحريق، وقالت أميرة صاحبة المركبة أن ابن عمها الذي احرق السيارة سبق وأن هددها قبل يومين من حادثة الحريق بدون أي سبب يذكر سوى اعتراضه على قيادتها للسيارة ، معبرة عن شكرها للجهات الأمنية والتي القت القبض على الجاني، موضحة في الوقت نفسه أن أهل الجاني تواصلوا معها وأسرتها من أجل الاعتذار والتنازل ولكنها رفضت حتى الانتهاء من التحقيقات بحسب كلامها للبرنامج.

وقال المحامي سلمان الحلواني إن ارتكاب مثل هذه الأفعال يعد جريمة على المجتمع عامة وعلى المجني عليه أو صاحب الحق الخاص مؤكدا أن عقوبة مثل هذه الأفعال تحتمل شقين الشق العام الذي يخص الدولة ممثلة في النيابة العامة والشق الخاص العائد على صاحب السيارة المحروقة كما ان ارتكاب مثل هذه الجرائم وضح النهار عياناً جهاراً دون الخوف من رقيب ولا حسيب يعد انتهاك للسلم والأمن العام .

الاولى:للحق العام الخاص بالدولة وهي عقوبة تعزيرية راجعة لتقدير القاضي حسب الجرم وحسب الضرر الواقع على المجتمع وعلى صاحب المال وتحتمل السجن والجلد اذا لم يعتبرها القضاء حرابة.

وقال إن التنازل لا يلغي الجرم وقد يسقط عنه الحق الخاص ولكن لايسقط الحق العام حيث أن هذا الجرم وضح النهار عياناً جهاراً دون الخوف من رقيب ولا حسيب يعد انتهاك للسلم والأمن العام وتعد من الجناة بكل افراط وتفريط على أموال المواطنين وعلى ممتلكاتهم ويعد تحديا لأية عقوبة يمكن او توقع بحقهم ، موضحا أنه لايجب أن يمر الامر مرور الكرام على الجناة ومعاقبتهم عقوبة تعزيرية رادعة حفاظاً على السلم والأمن العام ولأجل أن لا يتعدى هذا الضرر على المجتمع وحفاظاً على فكر هذا المجتمع وسمعته من الأخطاء الفردية التي ممكن أن تعطي صورة عامة عن المجتمع ولكي تكون العقوبة رادعة للغير.

الجاني ضبط بجدة وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف باشرت بلاغاً عن تعرض مركبة مواطنة للحرق عمداً، وذلك حينما عمد شخص برش مادة بترولية على المركبة وهي متوقفة بأحد أحياء المحافظة وإشعال النار فيها مما نتج عنه احتراقها بالكامل ، موضحا أن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية الجاني، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه في محافظة جدة التي فرّ إليها فور ارتكابه الجريمة .

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

منفلتون يهددون إمرأة

في سياق متصل ناشدت مواطنة ، الجهات الرسمية، بمساعدتها بكف الأذى عنها وحمايتها من الاعتداء عليها وعلى والدتها، ممن وصفتهم بأصحاب الغلو ؛ بسبب قيادة السيارة.

وقالت المواطنة في تغريدة لها على تويتر تضمنت فيديو يبين الجناة بالقرب من سيارتها ، التي لم تكشف عن هويتها ولا مكان تواجدها، على موقع ”استنجد بالله ثم بكم حفظكم الله برفع الأذى والاعتداء المتكرر عنيّ ووالدتي من المتطرفين الجناة، وذلك منذ بدأت أقود السيارة“.

وقالت المواطنة ”تم الاعتداء 4 مرات على سيارتي في عقر داري، أطلب الحماية والأمان من افعال أمثال هؤلاء.

ضوابط قيادة المرأة

يذكر أنه في 6 محرم 1439 هـ الموافق 26 سبتمبر 2017 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بيانًا بالسماح للمرأة السعودية بالقيادة وفقا للضوابط الشرعية على أن يكون التنفيذ ابتداءً من يوم 10 شوال 1439 هـ الموافق 24 يونيو 2018. واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة -على الذكور والإناث على حد سواء، وتشكل لجنة على مستوى عال من وزارات: “الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية ” لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك

وفي 21 رمضان 1439هـ الموافق 4 يونيو 2018، تسلمت الفتاة السعودية أحلام آل ثنيان ، أول رخصة قيادة لامرأة سعودية، وقامت بنشر الصورة عبر حسابها في “تويتر”.