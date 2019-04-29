فيضانات تجتاح إندونيسيا .. قتلى وآلاف المشردين

جاكرتا ــ وكالات

أعلنت السلطات الإندونيسية مقتل 10 أشخاص على الأقل وفقد ثمانية آخرون بعد أيام من هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وانزلاقات أرضية في جزيرة سومطرة

وأجلي نحو 12 ألف شخص فيما تضرر العديد من المباني والجسور والطرق بسبب الأحوال الجوية السيئة التي أثرت على تسع مناطق وبلدات في مقاطعة بينغكولو، بحسب مسؤولين.

وانحسرت المياه في بعض المناطق، إلا أن مسؤولين حذروا من أن حجم الضرر لم يعرف بعد وأن بعض المناطق لا تزال مقطوعة عن باقي البلاد.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للكوارث ستوبو بورو هوغروهو أن “تأثير هذه الكارثة قد يزداد”، مضيفا أن عديدين جرحوا كذلك في الفيضانات.

وأضاف المتحدث إن “انهيارات أرضية وفيضانات يمكن أن تحدث مرة أخرى إذا استمر هطول الأمطار الغزيرة”.

وتابع أنه من المحتمل حدوث “كارثة ثانوية” على شكل أمراض جلدية والتهابات تنفسية حادة بسبب ضعف الظروف الصحية وعدم توفر المياه النظيفة. وأشار إلى أن “توزيع المساعدات واجه صعوبات بسبب تقطع الطرق نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية” مضيفا أنه يتم استخدام جرافات لفتح الطرق.