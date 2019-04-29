الدولية

فيضانات تجتاح إندونيسيا .. قتلى وآلاف المشردين

كتبه صحيفة البلادaccess_time24 / شعبان / 1440 هـ      29 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

 جاكرتا ــ وكالات

أعلنت السلطات الإندونيسية مقتل 10 أشخاص على الأقل وفقد ثمانية آخرون بعد أيام من هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وانزلاقات أرضية في جزيرة سومطرة

وأجلي نحو 12 ألف شخص فيما تضرر العديد من المباني والجسور والطرق بسبب الأحوال الجوية السيئة التي أثرت على تسع مناطق وبلدات في مقاطعة بينغكولو، بحسب مسؤولين.

وانحسرت المياه في بعض المناطق، إلا أن مسؤولين حذروا من أن حجم الضرر لم يعرف بعد وأن بعض المناطق لا تزال مقطوعة عن باقي البلاد.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للكوارث ستوبو بورو هوغروهو أن “تأثير هذه الكارثة قد يزداد”، مضيفا أن عديدين جرحوا كذلك في الفيضانات.

وأضاف المتحدث إن “انهيارات أرضية وفيضانات يمكن أن تحدث مرة أخرى إذا استمر هطول الأمطار الغزيرة”.

وتابع أنه من المحتمل حدوث “كارثة ثانوية” على شكل أمراض جلدية والتهابات تنفسية حادة بسبب ضعف الظروف الصحية وعدم توفر المياه النظيفة. وأشار إلى أن “توزيع المساعدات واجه صعوبات بسبب تقطع الطرق نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية” مضيفا أنه يتم استخدام جرافات لفتح الطرق.

صحيفة البلاد

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