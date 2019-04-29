الجيش اليمني يطهر مواقع جديدة في صعـدة

صعـدة : متابعات

طهرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم مواقع جديدة بمديرية الصفراء في محافظة صعدة شمال اليمن, من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح قائد لواء الكواسر العميد أحمد المرقشي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن قوات الجيش الوطني مسنودة بطائرات قوات التحالف العربي طهرت اليوم مربع “جشع” بالكامل وسيطرت على مواقع جديدة بالقرب منه في منطقة الرزامات بمديرية الصفراء، وقامت الفرق الهندسية بنزع العبوات والألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في المنطقة” .

وأشار العميد المرقشي إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية.