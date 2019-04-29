الجبير يعقد جلسة مباحثات مع عضو البرلمان الاتحادي الألماني

الرياض : واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بمقر وزارة الخارجية في الرياض اليوم، عضو البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) والمتحدث الرسمي للسياسة الخارجية للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الدكتور نيلس شميد، والوفد المرافق له.

وقد عقدت جلسة مباحثات ثنائية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عادل مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة الدكتور سعود كاتب، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة بورغ راناو.