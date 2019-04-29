الأمير سعود بن جلوي يُدشّن فعاليات أسبوع المرور العربي ٢٠١٩

جدة : عبدالهادي المالكي

دشّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي ، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ، وكيل محافظة جدة اليوم ، فعاليات أسبوع المرور العربي ٢٠١٩ ، والمعرض المصاحب له تحت شعار “القيادة الآمنة .. تضمن سلامتك وسلامة الآخرين ” ، بحضور مدير مرور جدة ، العميد سلمان الجميعي ومسؤولي القطاعات ذات العلاقة ، وذلك في الياسمين مول بالمحافظة .

وفور وصول سموه مقر الحفل عُزف السلام الملكي ، ثم تجول سموه على المعرض المصاحب واستمع إلى شرحٍ موجز عن ما تضمنته تلك الأركان التي يشارك فيها أكثر من ٢١جهة حكومية وخاصة ، وتستمر حتى السبت المقبل ، والتي تُحاكي القيادة الآمنة لأجل تحقيق السلامة .

وبدئ الحفل المُعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم ، ثم ألقى العميد الجميعي كلمةً أعرب فيها باسمه ومنسوبي إدارته عن سعادتهم بالرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ، وتشريف صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي هذه الاحتفالية .

واستعرض الجميعي ما يحظى به قطاع المرور من دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- ، الأمر الذي كان له الأثر في الحد وتقليل نسب الحوادث المرورية والاصابات والوفيات ، مُقدّماً شكره لشركاء أسبوع المرور العربي من الجهات المختلفة بما يحقق الوعي المروري لقائدي المركبات والأسرة بشكل عام للحفاظ على الأرواح .

عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً لمجموعة من الأطفال يتضمن أنشودة لرجال المرور ، وعرض توعوي لشاب تعرض لحادث مروري أدى إلى بتر رجليه وإعاقته ، بالأضافة إلى عرض مرئي لفريق الظلام للقيادة الآمنة لتوعية الشباب والاطفال من خطورة تجاوز الإشارة الحمراء ، واستخدام الجوال ، وعدم ربط حزام الأمان .

وأكد سمو الأمير سعود بن جلوي على ضرورة التزام قائدي المركبات على الالتزام بالأنظمة المرورية ، وأهمية هذه البرامج التوعوية المُقَدّمة التي ستسهم في الحد من المخالفات المرورية حفاظاً على الأرواح ، مشيداً في الوقت ذاته بجهود الجهات المشاركة .

وفي الختام كرّم سموه الجهات المشاركة ، كما تسلم سموه من إدارة مرور جدة هدية تذكارية بهذه المناسبة .