إطلاق بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للرياضات الإلكترونية والذهنية في رمضان

الرياض- البلاد

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية عن إطلاق بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للرياضات الإلكترونية والذهنية خلال يومي 9- 10 من شهر رمضان المبارك ، الموافق 14 و15 من شهر مايو 2019 . وستقام بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان في مدينة الرياض في صالات “SARENA SAFEIS” المجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة التي تدعم المتطلبات لإقامة بطولات على المستوى الدولي للعديد من الرياضات الإلكترونية.

ويأتي تنظيم تلك البطولة تتويجاً لما تشهده المملكة العربية السعودية اليوم من نهضة غير مسبوقة في العديد من القطاعات، لا سيما قطاع الرياضات الإلكترونية، الذي شهد تنظيم العديد من البطولات المحلية والإقليمية في عام 2018، إضافة إلى الإعلان عن الدوري السعودي الالكتروني للمحترفين الذي دشن أولى جولاته في شهر فبراير من العام الجاري 2019. وأشار الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية (SAFEIS) إلى أن كأس الأمير محمد بن سلمان، سيضم الفرق الثمانية المتنافسة والمتصدرة جدول الدوري الذي يختتم آخر جولاته يوم الخميس الموافق 9 مايو، كما سيشارك فيه 16 فريقا تمثل جميع النوادي المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين.

يشار إلى أن المنتخب الذي شكل من نخبة لاعبي الدوري الإلكتروني شارك في آخر نسخة من بطولة كأس فيفا للأمم، ويوجد بين صفوفه بطل العالم لفيفا 18 اللاعب مساعد الدوسري ممثلا لنادي الاتحاد وبطل كأس الهيئة للرياضات الإلكترونية 2018 اللاعب احمد الحربي إضافة إلى نخبة من لاعبي الرياضات الإلكترونية في المملكة. وسيتواجه المتنافسون في مباراتي الذهاب والاياب للتخطي إلى الدور النصف نهائي وبعد ذلك إلى النهائي، ويشارك كل فريق بلاعب لكل منصة من منصات البلايستيشن والـ ” Xbox”.

وحسب آخر تقرير نشره حساب الاتحاد بعد الجولة الأخيرة، يتصدر فريق نادي الاتحاد الدوري برصيد 62 نقطة، يليه الاتفاق والنصر في المركزين الثاني والثالث، بينما يتخلف الهلال في المركز العاشر ويسكن الفيصلي في آخر الترتيب برصيد ثمان نقاط.

ونوه الرئيس التنفيذي للاتحاد تركي الفوزان، بأهمية بناء بيئة عالمية لمنافسات الألعاب الإلكترونية، وقال: “عدد هواة الألعاب والرياضات الإلكترونية كبير في السعودية وكذلك في جميع أنحاء العالم، ومن الضروري تزويدهم ببيئة متكاملة وجذابة، ابتداء من المسابقات وصولاً إلى المرافق والبنية التحتية.”، ويعني ذلك فرص مربحة للمستثمرين. ويتولى الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية (SAFEIS) تنظيم وتطوير مجتمع وقطاع الرياضات الإلكترونية والذهنية والنخبة من ممارسيها في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى جعلها مركزاً عالمياً لهذه الرياضات وأن يكون مواطنوها من بين أكثر اللاعبين احترافاً ونجاحاً في العالم. ونظم الاتحاد منذ إنشائه في أواخر عام 2017، بتنظيم العديد من البطولات الوطنية والدولية ذات المستوى العالمي، والعمل على فرص عديدة ذات الصلة مع مطورين دوليين بما يخص السوق السعودية، كما استقطب استثمارات واسعة النطاق من الجهات الفاعلة المحلية في القطاع الخاص.