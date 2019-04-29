«آبل» تعالج مشكلة تمنع تنزيل التطبيقات من «آب ستور»

البلاد : وكالات

أعلنت شركة «آبل» حل مشكلة فنية كانت تمنع المستخدمين من تنزيل التطبيقات الجديدة أو تحديث التطبيقات الموجودة من متجرها الرقمي «آب ستور».

وأشار موقع «تك كرانش» إلى أن هذه المشكلة التي أثرت على عدد غير محدود من المستخدمين تؤدي إلى توالي ظهور نافذة «الشروط والأحكام» أثناء تنزيل التطبيق حتى بعد أن ينقر المستخدم زر «موافق» وهو ما يمنع استمرار تنزيل التطبيق.

وبحسب الموقع، فإن المشكلة أصابت مستخدمي أجهزة «آبل» مثل «آيفون» و«آيباد» بخيبة الأمل والذين نشروا المشكلة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للحصول على المساعدة من فريق الدعم الفني لشركة «آبل». وكان موقعا «ناين تو فايف ماك» و«آبل إنسايدر» قد نشر موضوعات عن المشكلة نقلاً عن شكاوى المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.