هيئة الطيران تعرض مشاريعها في دبي

الرياض- البلاد

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني وعدد من المطارات الدولية بالمملكة في فعاليات معرض المطارات بدورته التاسعة عشر، الذي يقام أول مايو في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك للتعريف باستثماراتها ومشاريعها المختلفة في البناء والتطوير للمطارات ولمدن المطارات بالمملكة، إضافة إلى التطورات التي وصل إليها قطاع الطيران المدني في المملكة، وإسهاماته في رؤية المملكة 2030.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا التجمع المهم فرصة لتعزيز مكانة المملكة وتميزها في الطيران المدني، وتدعيم العلاقة مع جميع الشركاء على مستوى المنطقة، خاصة في ظل التوسع الذي تشهده المنطقة في إنشاء المطارات وتحديثها للاستحواذ على حصتها من سوق الطيران، إلى جانب الالتقاء مباشرة بمختلف الجهات ذات الصلة بالطيران المدني، لمناقشة المستجدات والتحديات التي تواجه صناعة الطيران المدني في المنطقة.

وتحرص المملكة على تطوير قطاع الطيران المدني، ويوجد بها 27 مطارا، وأكبر مطار دولي في العالم من حيث المساحة وهو مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وتسعى المملكة إلى أن تكون في مقدمة الدول الرائدة في مجال تطوير المطارات.

يشارك في معرض دبي نحو 300 شركة عالمية بعرض منتجاتها من حلول وخدمات صناعة المطارات في معرض المطارات 2019 من 60 دولة وحضور 7500 شخص، ويقام على مساحة عرض تبلغ 15000 متر مربع.