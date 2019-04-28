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خلال الأسبوع الرابع من إبريل

“مسام” يتمكن من انتزاع 2,321 لغمًا حوثياً

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time23 / شعبان / 1440 هـ      28 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الرابع من شهر إبريل 2019م، من انتزاع “24” لغماً مضاداً للأفراد ، و”1,018″ لغماً مضاداً للآليات و”197″ عبوة ناسفة و”1,082.” ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه “2,321” لغمًا.

يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع “63,719” لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ابراهيم عبد الغفار

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