فرص عمل واستثمار في معرض الامتياز التجاري

الخبر – البلاد

انطلقت فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري، الذي يقام برعاية سمو الامير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وأمانة المنطقة الشرقية، وغرفة الشرقية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وغرفة جازان، وبنك التنمية الاجتماعية، ومعهد ريادة الأعمال، ومركز دلني للأعمال، ووزارة التجارة والاستثمار، وذلك بمركز معارض الظهران الدولية “الظهران اكسبو” ويشهد المعرض على مدى ثلاثة أيام، ورش عمل هدفها دعم القطاع ونشر الوعي عن فوائد الامتياز التجاري للاقتصاد الوطني عبر القيم المضافة التي يحققها ،

ورحبت المديرة التنفيذية لمعرض الامتياز التجاري عبير جليح، بالمشاركين، مقدمة شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه، على رعايته للمعرض، ودعمهما غير المحدود لشباب وشابات الأعمال، لتصل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة بقيادة تؤمن بالطاقات الشابة وفتح المجال لهم من أجل تحقيق أعلى مستوى اقتصادي يعود بالفائدة على العائد المحلي.

من جانبها أوضحت مديرة قطاع خدمات المنشآت بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” زينب الأمين، أن نظام الامتياز التجاري يشكل فرصةً مهمةً لإطلاق مشروعات رواد الأعمال الراغبين في العمل الحر أو تطوير علاماتهم ضمن هذا النظام العالمي، كون هذه الآلية الموثوقة تفتح آفاقًا واسعةً لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مضيفة بأن الامتياز التجاري يسهم بمعدل 4% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني للدول بمعدل 2 مليون من الامتيازات التجارية التي تخلق 19 مليون وظيفة حول العالم، لافتة النظر إلى أن “منشآت” تعمل باهتمام كبير على تصميم البرامج والمبادرات التي تسهم في تمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، وإيجاد الفرص الاستثمارية ونقل التقنية.