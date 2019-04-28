الدولية

في قصف متعمد للمناطق السكنية

اليمن.. مقتل 7 من عائلة واحدة بقصف حوثي غرب تعز

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time23 / شعبان / 1440 هـ      28 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

قُتل 7 أفراد من عائلة واحدة في قصف شنته ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران ، واستهدف تجمعات سكانية في مديرية جبل حبشي غرب تعز، جنوب غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية : إن صاروخًا من نوع كاتيوشا سقط على منزل في قرية مشرفة وادي بني خولان جبل حبشي وأودى بحياة ستة أفراد من عائلة واحدة معظمهم أطفال مع أمهم.

وأصيب في الحادثة ـ بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ـ مدنيين اثنين وتدمير المنزل بالكامل .

وبحسب المصادر، فقد أدى قصف حوثي بقذائف الدبابات في محافظة البيضاء بوسط اليمن إلى مقتل طفل في الثالثة من العمر ، فيما أصيب أربعة آخرين بجروح من عائلة مكونة من ستة أفراد في مديرية الزاهر بعد سقوط قذيفة على منزلها في منطقة الحبج.

ابراهيم عبد الغفار

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *