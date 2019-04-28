اليمن.. مقتل 7 من عائلة واحدة بقصف حوثي غرب تعز

البلاد : متابعات

قُتل 7 أفراد من عائلة واحدة في قصف شنته ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران ، واستهدف تجمعات سكانية في مديرية جبل حبشي غرب تعز، جنوب غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية : إن صاروخًا من نوع كاتيوشا سقط على منزل في قرية مشرفة وادي بني خولان جبل حبشي وأودى بحياة ستة أفراد من عائلة واحدة معظمهم أطفال مع أمهم.

وأصيب في الحادثة ـ بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ـ مدنيين اثنين وتدمير المنزل بالكامل .

وبحسب المصادر، فقد أدى قصف حوثي بقذائف الدبابات في محافظة البيضاء بوسط اليمن إلى مقتل طفل في الثالثة من العمر ، فيما أصيب أربعة آخرين بجروح من عائلة مكونة من ستة أفراد في مديرية الزاهر بعد سقوط قذيفة على منزلها في منطقة الحبج.