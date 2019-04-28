السودان .. أجواء إيجابية في حوار المرحلة الانتقالية

الخرطوم ــ وكالات

وصف المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى تحالف “الحرية والتغيير”، أجواء الاجتماع الذي جمع الطرفين لمناقشة ترتيبات المرحلة الانتقالية، بالإيجابي.وقال المتحدث باسم المجلس، الفريق شمس الدين كباشي في مؤتمر صحفي مشترك إن “أجواء المفاوضات سادتها روح عالية جدا وشفافية كبيرة، حيث تم التأكيد على المسؤولية المشتركة وإعلاء قيمة الوطن”.

وأضاف أن “المباحثات ستستم، ومتفائلون كثيرا بالوصول إلى نتيجة نهائية وإعلانها إلى الشعب السوداني في أقرب وقت ممكن”.

ومن جانبه، قال متحدث باسم ممثلي قوى الحرية والتغيير الذين شاركوا في الاجتماع، إن “النقاش خلال الاجتماع سار بشكل إيجابي ومثمر، مما شجعنا على استمرار الجلسات

وأعرب عن تفاؤله في الوصول إلى نتائج مرضية للشعب السوداني، خلال وقت قريب، في حال سارت المفاوضات بنفس السرعة.

وتشكلت اللجنة التي التئمت امس “السبت” من كلا الطرفين، بناءً على قرار سابق بني على مخرجات الاجتماع الذي عقد الأربعاء، وأوصى بتشكيل لجنة لبحث القضايا الخلافية.

وكان المجلس العسكري ذكر في بيان سابق، إنه بدأ اجتماعا في القصر الجمهوري بالخرطوم مع ممثلي قوى الحرية والتغيير “للتشاور بشأن الرؤية المتعلقة بترتيبات الفترة الانتقالية”.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد، شهد إعلان قوى “الحرية والتغيير” التي شاركت في الاحتجاجات على حكم البشير، تشكيل وفدا للتفاوض بشأن المرحلة الانتقالية مع المجلس العسكري.

ويتكون الوفد من 15 عضوا من بينهم 3 يمثلون الحركات المسلحة في البلاد.

وفي المقابل، أعلن المجلس العسكري أنه استكمل دراسة الرؤى المقدمة من القوى السياسية في البلاد بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية.