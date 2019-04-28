التحالف يدمر تعزيزات حوثية.. و48 قتيلاً بجبهات الضالع

البلاد : متابعات

دمرت مقاتلات طائرات دعم الشرعية في اليمن ، تعزيزات للميليشيات الحوثية على الطريق الرابط بين مدينتي ذمار ويريم، وسط اليمن

وكانت التعزيزات بحسب مصادر “العربية” في طريقها من صنعاء إلى مناطق المواجهات شمال محافظة الضالع.

وبالتزامن صد الجيش الوطني والمقاومة هجوماً للميليشيات الليلة الماضية شمال جبهة مريس، وأوضحت المصادر أن الهجوم كان يستهدف مواقع للجيش في جبل حصن شداد.

ونشرت المقاومة في الضالع إحصائية أفادت أن عدد قتلى الميليشيات الحوثية بلغ نحو 48 قتيلاً سقطوا في المواجهات مع الجيش والمقاومة، خلال اليومين الماضيين، في جبهات العود وحمك ومريس والأرزارق.