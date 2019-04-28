اتفاقات بـ 64 مليار دولار خلال قمة الحزام والطريق

بكين – وكالات

كشف الرئيس الصيني شي جين بينغ عن أن قمة مبادرة الحزام شهدت توقيع اتفاقات تتجاوز قيمتها 64 مليار دولار .

وقال شي في تصريحات خلال الجلسة الختامية للقمة إن مبادئ السوق ستطبق في جميع مشروعات التعاون التي تتضمنها المبادرة.

وكان الرئيس الصيني قد دعا في وقت سابق المزيد من الدول للانضمام إلى مبادرة الصين لإقامة بنية تحتية مترامية الأطراف، بعد أن وعد بتحسين معايير الاستجابة لشكاوى الديون وغيرها من المشكلات.

وخلال حديثه في تجمع للزعماء للاحتفال بمشروعه الأهم، حاول الرئيس الصيني، تبديد الشكاوى التي تفيد بأن مبادرة الحزام والطريق لا تفعل الكثير بالنسبة للبلدان النامية التي اقترضت من بكين لبناء موانئ وسكك حديدية ومنشآت أخرى. وقال شي إن حكومته تريد “تقديم فوائد للجميع”.

وارتفع عدد الحكومات التي وقعت اتفاقيات لدعم مبادرة الحزام والطريق بشكل مطرد، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحكومات أخرى.

وتهدف المبادرة إلى إقامة بنى تحتية للنقل والطاقة في الدول التي هي بحاجة ماسة إليها في آسيا وأوروبا وأفريقيا ومناطق أخرى.

وتطالب صيغة البيان الختامي للقمة بالعمل على “نبذ الحمائية” و”الأحادية”، في إشارة إلى شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “أمريكا أولا”.