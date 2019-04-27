كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني توقع اتفاقية مع جامعة “دي جي بِن” الأمريكية

الرياض : واس

وقعت كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي والتقنيات المتقدمة أمس, اتفاقية تعاون مع جامعة دي جي بِن الأمريكية ممثلةً في شركة المبادرات المتقدمة الشريك الإستراتيجي للجامعة في المملكة.

وأوضح عميد الكلية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدهلاوي الذي وقع الاتفاقية ممثلاً عن كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني, أن هذه الشراكة الإستراتيجية تهدف إلى تفعيل التعاون الأكاديمي بين الجامعة والكلية لتصميم وتقديم برامج التعليم العالي في تخصص المحاكاة اللحظية التفاعلية وتطبيقاتها المهمة وتطوير برمجيات الواقع الإفتراضي والواقع المعزز, مشيراً إلى أن تلك البرامج والتطبيقات جميعها من التقنيات المستقبلية التي ستتميز الكلية في تقديمها, وهي ضمن حزمة من البرامج الأكاديمية التي تتوائم مع متطلبات الوظائف التقنية المستقبلية في المملكة.

من جهته, أشار مدير الشراكات الدولية في جامعة “دي جي بِن” الدكتور جيسون تشاو إلى أهمية الشراكة الإستراتيجية مع كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي والتقنيات المتقدمة لما تتميز به الكلية في منهجيتها التعليمية وبرامجها الأكاديمية النوعية المواكبة للتقنيات المتقدمة.