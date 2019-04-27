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“شؤون الحرمين”: مشروع تظليل الحرم ما زال قيد الدراسة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time22 / شعبان / 1440 هـ      27 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

أكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين أن مشروع تظليل بعض المناطق في المسجد الحرام قيد الدراسة ولم يتم إقراره بشكل نهائي.

وقال المتحدث الرسمي في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ‏إن ما ذُكر قد بُني على مقترحات لم يثبت جدواها بعد ولم يتم إقرارها بشكل نهائي حتى الآن، وإن الجهة المختصة بإدارة المشروع ستعلن عن الموضوع حال إقراره.

وأضاف أن جميع المشاريع في المسجد الحرام وجداولها الزمنية محل البحث والدراسة من قبل الجهات المختصة، وتؤكد الرئاسة على اهتمام القيادة بتقديم أفضل الخدمات على أرقى المستويات لخدمة الحرمين وقاصديهما.

ابراهيم عبد الغفار

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