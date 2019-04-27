الدولية

روسيا تعلن استعدادها لبحث معاهدة نووية جديدة

كتبه صحيفة البلادaccess_time22 / شعبان / 1440 هـ      27 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

موسكو ــ وكالات

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف استعداد بلاده للتفاوض على معاهدة جديدة للأسلحة النووية مع الولايات المتحدة والصين.

وقال ريابكوف في تصريحات صحافية: إن بلاده تتابع عن كثب تقارير واردة من الولايات المتحدة بأن واشنطن ترغب في التوصل إلى اتفاق تسلح نووي مع كل من روسيا والصين، وأنها “مستعدة” للتفاوض.

وأضاف: إن روسيا “ترغب في إقناع” الولايات المتحدة باعتماد بيان مشترك يدين أي استخدام للأسلحة النووية.

وتأتي تعليقات المسؤول الروسي بعد أشهر قليلة من انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، وهي حجر الزاوية في أمن ما بعد الحرب الباردة، وحذت روسيا حذوها. وزعم كل منهما انتهاك الآخر للمعاهدة.

صحيفة البلاد

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