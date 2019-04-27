التشهير بمتسترين في تجارة التمور

الرياض – البلاد

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن، ووافد من الجنسية الباكستانية، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين المقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته والاستثمار فيه، والعمل لحسابه الخاص في تسويق وبيع التمور في أسواق مدينة بريدة بمنطقة القصيم.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة فرض غرامة مالية على المخالفين، وعقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وكانت الوزارة قد نفذت جولات تفتيشية على أسواق ومحال التمور في منطقة القصيم، تم خلالها ضبط أدلة مادية ومستندات تثبت تمكين المواطن للمقيم من الاستثمار بمزاولة نشاط التجارة في التمور وتسويقها وبيعها والعمل لحسابه الخاص، وأحيلت القضية للجهات القضائية لمعاقبتهما وفقاً لنظام مكافحة التستر.

و سبق أن نشرت الوزارة أربعة أحكام قضائية صادرة ضد مواطنين ومقيمين أدينوا بجريمة التستر بأسواق التمور في منطقة القصيم.