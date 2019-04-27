«أبل» تسحب مقابس من السوق بسبب عيوب

البلاد : وكالات

أعلنت الشركة الأمريكية العملاقة «أبل»، أن بعض المقابس الخاصة بها قد تسبب صدمة كهربائية لأصحابها، لذا قررت سحب بعض محولات القوابس بعد التأكد من أنها تشكل خطراً على السلامة، بالإضافة إلى سهولة كسرها.

ووفقاً لموقع «مترو» البريطاني، فقد تم استخدام المقابس ثلاثية الجوانب بشكل أساسي في المملكة المتحدة وهونج كونج وسنغافورة، وتم بيعها مع أجهزة كمبيوتر Mac والأجهزة المحمولة بين عامي 2003 و2010.

وقالت الشركة: «نظراً لأن سلامة العملاء تمثل أولوية قصوى، فإن أبل تطلب من العملاء التوقف عن استخدام المحولات المتأثرة».

وأوضحت «أبل» أنها كانت على علم بستة حوادث في جميع أنحاء العالم متعلقة بهذه المقابس، لكن هذا الاستدعاء لم يؤثر على محولاتها القائمة على منافذ USB، كما أكدت أنها ستستبدل المقابس المتأثرة بأخرى جديدة.