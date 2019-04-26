شرطة مكة تطيح بـ«ثلاثيني» أحرق سيارة مواطنة بالطائف

جدة : البلاد

ألقت شرطة مكة المكرمة اليوم (الجمعة) القبض على المواطن المتورط في حرق مركبة مواطنة عمدًا بمحافظة الطائف.

وأفاد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه في صباح يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/٨/٢٠هـ باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف بلاغًا عن تعرض مركبة مواطنة للحرق عمدًا، وذلك بقيام شخص مجهول برشّ مادة بترولية على المركبة وهي متوقفة بأحد أحياء محافظة الطائف، وإشعال النار فيها؛ مما نتج عنه احتراقها بالكامل.

وقال المُتحدث الإعلامي أن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية الجاني، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، والقبض عليه بمحافظة جدة التي فرّ إليها فور ارتكابه الجريمة

وأضاف :”جرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظاميه بحقه”.