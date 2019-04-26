“العمل” تؤكد حرصها على تقديم الخدمات للمستفيدين من مراكز الرعاية النهارية

البلاد : متابعات

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها حريصة على تقديم خدماتها للمستفيدين من مراكز الرعاية النهارية بمختلف المناطق بجودة عالية، وبشكل ميسر، وذلك عبر التكامل والشراكة مع وزارة التعليم من خلال مشروع الربط الإلكتروني مع نظام نور، سعياً إلى إتاحة الخدمات بما يحقق مصلحة أبناء وبنات الوطن.

وقالت الوزارة : إنها تسعى من خلال نظام التسجيل الإلكتروني، إلى ضمان حق المواطن في التسجيل بالمراكز، بما يتناسب مع طاقاتها الاستيعابية، موضحة أن علاقتها مع مراكز الرعاية النهارية استراتيجية وتكاملية، داعية في الوقت ذاته المستفيدين في جميع المناطق إلى المبادرة بتحديث بياناتهم، لتحقيق فرص أكبر للاندماج مع المجتمع.

ويذكر أن الوزارة فتحت أمس، باب التسجيل للالتحاق بمراكز الرعاية النهارية الأهلية، للعام الدراسي 1440 / 1441هـ، وتستمر حتى 6 شوال من العام الجاري، كما أتاحت للراغبين في الالتحاق بالمراكز، إمكانية التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.