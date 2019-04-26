ارتفاع قتلى اشتباكات طرابلس إلى 278 شخصا

طرابلس ــ رويترز

أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع ضحايا الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس إلى 278 قتيلًا و1332 جريحا.

وكانت المنظمة قد أعلنت في وقت سابق مقتل 272 شخصا وإصابة نحو 1282 آخرين منذ بدء المعارك.

وقالت المنظمة إن أكثر من 30 ألف شخص اضطروا لمغادرة منازلهم جراء الاشتباكات في طرابلس، مضيفة أن عناصرها يتابعون عمل المراكز الطبية المسؤولة عن تقديم الخدمات للنازحين.

ولم تحدد المنظمة القتلى من أي جهة سواء الجيش الوطني الليبي أم المليشيات الإرهابية.

وكان الجيش الوطني الليبي قد أطلق، في الرابع من أبريل الجاري، عملية “طوفان الكرامة” لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة، التي تلقى دعما ماديا وعسكريا من حكومة الوفاق.

من جانبها، حشدت حكومة الوفاق المليشيات والجماعات العسكرية التابعة للإخوان الإرهابية للوقوف أمام عملية الجيش الوطني.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قال، إن غرفة عمليات المنطقة الغربية بدأت في المرحلة الثانية من معركة طرابلس.

وقال مصدر عسكري ليبي، إن المرحلة الثانية في تحرير طرابلس تتركز على “محاصرة العدو والاكتساح الكامل وإنهاء المعركة”، مضيفا: “متمركزون على بعد 6 كيلومترات من مناطق تمركز المليشيات في العاصمة”.

في غضون ذلك أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إجلاء 325 مهاجرا من مركز احتجاز ليبي في منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس.

وذكرت المفوضية في بيان أن اللاجئين نقلوا إلى مركز احتجاز في الزاوية بشمال غرب ليبيا حيث تقل المخاطر التي يواجهونها.

وقالت إن عملية الإجلاء الأخيرة ترفع عدد المهاجرين واللاجئين الذين نقلوا بسبب الاشتباكات إلى 825 في أربع عمليات خلال الأسبوعين الماضيين، كما دعت المفوضية إلى إطلاق سراح 3000 لا يزالون محتجزين.