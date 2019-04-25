12 ملياراً لدعم مشاريع القطاع الخاص

الرياض- البلاد

أكد وزير المالية محمد الجدعان استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص عبر عدة قطاعات والصناديق، من بينها الصندوق العقاري والزراعي والصناعي الذي تمت زيادة رأس ماله إلى 100 مليار ريال، موضحا أن هنالك عدة مشاريع في الخصخصة ستعلن خلال العام الجاري.

وقال إن القطاعات التي لا تغطيها هذه الصناديق، تغطيها الوزارة مثل قطاع الفنادق والسكن والصحة بشكل عام، والمشاريع الكبرى التي تضيف للاقتصاد من ناحية التوظيف وتوفير فرص للمواطنين.

وأوضح الجدعان أن الوزارة خصصت الآن 12 مليارا لهذه القطاعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا: “وسنزيدها حسب الطلب عليها”.

وبخصوص الخصخصة، أوضح الجدعان أنه سيكون هنالك أكثر من 7 مشاريع سيعلن عنها خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 7 مشاريع أُعلن عنها خلال الأشهر الستة الماضية.