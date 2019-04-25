محافظ جدة يتوج الفائزين بجوائز وكؤوس إمارة منطقة مكة المكرمة

جدة : عبدالهادي المالكي

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، توّج صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وبحضور صاحب السمو الملكي الامير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية عصر اليوم الخميس الفائزين بجوائز وكؤوس إمارة منطقة مكة المكرمة وذلك خلال السباق السادس والعشرون والذي استضافه مضمار الفروسية بعسفان وسط تواجد عدد من محبي هذه الرياضة الأصيلة.

هذا وتضمّن السباق (٦) أشواط للخيول العربية والانتاج والمستوردة على (٦) كؤوس فيما توّج سموه الفائز منال الخير لمالكه تركي السهلي بالشوط الأول ومسافة (١٦٠٠م) والفائز شقراء مهل لمالكه عمر ناصر بالشوط الثاني ومسافة (١٦٠٠م) والفائز فواز السابع لأبناء عبدالله باسنبل بالشوط الثالث ومسافة (١٦٠٠م) والفائز انهمار لأبناء الشريف هزاع العبدلي بالشوط الرابع ومسافة ( ٢٠٠٠م ) والفائز لامكينا لإسطبل البراء بالشوط الخامس ومسافة ( ٢٠٠٠م ) والفائز طيب الذكر لمالكه محمد ال حيدر بالشوط السادس ومسافة (٢٠٠٠م).

هذا وقدّم سموه التهنئة للفائزين مؤكداً سموه على أهمية هذه الرياضة الأصيلة والتي تحظى بدعم واهتمام كبير من القيادة الرشيدة .