تكريم “السعودية للكهرباء” بجائزة مكة لتميزها الثقافي

مكة المكرمة : واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، الشركة السعودية للكهرباء بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة، في فرع التميز الثقافي، حيث تم هذا العام دمج ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة؟) تحت جائزة مكة للتميز الثقافي، في الحفل الذي نظم بفندق الهيلتون.

وتسلم الجائزة من سموه رئيس القطاع الغربي بالشركة المهندس عبد السلام العمري، الذي أوضح بدوره أن “السعودية للكهرباء إحدى الجهات الفائزة والمشاركة في مبادرة “الميقات: ثقافة ونسك” لاهتمامها بإعادة تأهيل وتطوير المواقيت لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، من خلال توفير بيئة حضارية مميزة، تشمل بناء صالات ضيافة، وتخصيص أماكن تقديم الطعام الصحي، والاهتمام بمداخل المواقيت والمرافق التابعة لها، لافتًا إلى أن “السعودية للكهرباء”، تشارك للعام الثالث على التوالي في فعاليات ملتقى مكة الثقافي المنعقد تحت شعار: “كيف نكون قدوة؟”، من خلال تقديمها لهذا العام، أربع مبادرات تتمثل في: “خدمة ضيوف الرحمن أسمى غاية”، و”سلوكنا الإيجابي قدوة”، و”ضيوفنا في أمان وبهجة”، و”اشتراكك عنوانك”.

وأفاد رئيس القطاع الغربي بالشركة أن المبادرة الأولى للشركة والمتمثلة في “خدمة ضيوف الرحمن أسمى غاية” تركز على تطوير المساجد وتحسينها وتدريب العاملين عليها على السلوك الإيجابي، وكذلك مع الزوار والحجاج والمعتمرين، والحالات الطارئة في حال العارض الصحي المفاجئ أو الحريق – لا قدّر الله -، لخلق بيئة أنموذجية على امتداد الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما قدمت الشركة في المبادرة الثانية “سلوكنا الإيجابي قدوة”، تسعة برامج تدريبية لعدد من منسوبي قطاع الحج والعمرة، ضمن خطة سلسلة برامج التدريب لملتقى مكة الثقافي “كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة”، وكذلك دورة الاتصال الفعال بمفهوم “ديسك”، من خلال ورشة للتعريف بالأنماط السلوكية، وكيفية التعامل مع الحجاج والمعتمرين بالسلوك الإيجابي.

وأضاف المهندس العمري أن المبادرة الثالثة “ضيوفنا في أمان وبهجة” هدفت إلى تقديم برامج متنوعة للارتقاء بتثقيف الحجاج وزوار بيت الله الحرام، عن طريق استخدام قطار الحرمين وصالة الركاب، حيث تقدم برامج مسلية وعروض عن السلامة في صالات الانتظار، وكذلك داخل عربات القطار وعرض فيلم وثائقي عن “الحج والعمرة في السابق والآن” على شاشات العربات، وتقديم برامج تدريبية لمنسوبي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية “قطار الحرمين بمحطتي جدة ومكة المكرمة”، بحضور 40 فردًا من الرجال والنساء بمسمى “الاتصال الفعال بمفهوم ديسك”، فيما تهدف المبادرة الرابعة المتمثلة في “اشتراكك عنوانك” إلى عمل تطبيق مجهز بكافة أرقام اشتراكات الدور السكنية المخصصة لإسكان الحجاج والمعتمرين، حيث يزود الحاج عند نزوله في الفندق برقم الاشتراك الخاص بعداد الفندق والتطبيق الإلكتروني على جواله بواسطة استقبال الفندق، وعند إضاعة المعتمر والحاج لمسكنه يدخل على التطبيق ويضع رقم الاشتراك فيصل لمسكنه عبر أقصر الطرق.