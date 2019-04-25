“السوق المالية” تُحقق أفضل بيئة عمل في القطاع الحكومي

البلاد : واس

حازت هيئة السوق المالية المركز السادس في قائمة (أفضل بيئة عمل في المملكة العربية السعودية 2019)، والأولى على مستوى الجهات الحكومية, وذلك في تقييم يعكس منهجية الهيئة في حوكمة أعمالها وتطوير كوادرها البشرية وتطبيق أفضل ممارسات بيئات العمل المحفزة على الإنتاجية .

وأوضحت الشركة المنظمة للجائزة Great Place to Work، أنه شارك في تقييم أفضل بيئة عمل في المملكة العربية السعودية أكثر من 150 شركة وهيئة ومؤسسة حكومية بجميع فئاتها وفقًا لمنهجية عالمية موحدة تطبَّق في أكثر من ستين دولة حول العالم, مشيرة إلى أن هذه المنهجية ترتكز على الثقة بين الموظفين، العمل بروح الفريق، والفخر بالانتماء للمنشأة.

وبهذه المناسبة قدّم مجلس هيئة السوق المالية شكره لمنسوبي الهيئة على التقييم الذي حازته بيئة عملهم، مؤكدًا أن هذه البيئة التي أسهموا في تأسيسها، تنعكس بصورة مباشرة على تطوير السوق المالية وتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للسوق المالية (برنامج الريادة المالية 2019 -2020) المتوافق مع برنامج (تطوير القطاع المالي)، أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

وكرّم القائمون على جائزة (أفضل بيئة عمل في المملكة العربية السعودية) هيئة السوق المالية في حفل أُقيم أمس في فندق هيلتون الرياض، وتسلم درع التكريم مدير إدارة الموارد البشرية عبدالعزيز الشدي بحضور مسؤولين من عدد من الجهات حكومية والشركات السعودية المشاركة في الجائزة.

ويعكس هذا التقييم المتقدم لهيئة السوق المالية تطبيقها لأفضل المعايير والممارسات في مجال التطوير التنظيمي التي تؤدي بدورها إلى تحسين بيئة العمل ومستوى إنتاجية الموظفين. وتوفر الهيئة لمنسوبيها فرصًا متنوعة للتطوير الشخصي من خلال حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة التطويرية، ومنها: برامج التدريب القصيرة الداخلية والخارجية، والتدوير الوظيفي، وبرامج الشهادات المهنية المعتمدة، وإكمال التعليم بالنظام الجزئي، والإلحاق بتدريب على رأس العمل في منظمات أخرى، وبرامج التوجيه والإرشاد الوظيفي، والابتعاث الخارجي، وعضوية الجمعيات المهنية، وبرنامج تعلم اللغة الإنجليزية. وبالإضافة إلى ذلك، تُراجع سياسات الموارد البشرية بشكل دوري بما يناسب متطلبات بيئة العمل.

وتهدف جائزة أفضل بيئة عمل – التي تنظمها شركة Great Place to Work – إلى التعريف بأفضل بيئات العمل في المنشآت المحلية التي تملك القدرة على استقطاب المواهب وتطويرها والاحتفاظ بها مع التركيز على الكوادر الوطنية من الشباب وتمكين المرأة السعودية وتعزيز الفاعلية في سوق العمل.