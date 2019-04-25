السوق المالية السعودية الأكبر تداولا وسيولة بالمنطقة

الرياض – البلاد

قالت سارة السحيمي رئيس شركة ( تداول) أن سوق الأسهم السعودية هو الأكبر في الشرق الأوسط على مستوى السيولة، وأنه يشهد تدفقا سلسا حاليا.

وأضافت خلال جلسات مؤتمر القطاع المالي أمس أن السوق السعودي أصبحت تتمتع بقوة تنظيمية وهو ما يدفعنا لمرحلة الأسواق المتقدمة ، مؤكدة أن الإدراج في مؤشر فوتسي خطوة مهمة للمملكة كعضو مؤثر اقتصاديا في مجموعة العشرين.

وشددت السحيمي على أن الشفافية تعد أولوية لكسب ثقة الممولين الدوليين وهو ما تحققه التشريعات الجديدة في المملكة وتعمل على ترسيخه ، وأعتقد أن جهودنا أتت بثمارها في فترة وجيزة.

يذكر أن سوق الأسهم السعودية حققت خطوات تطويرية مهمة دعمت الاستثمار المؤسسي ،

وأدت هذه الخطوات إلى اتخاذ قرار “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” MSCI ، و”فوتسي راسل” بترقيتها لمؤشر الأسواق الناشئة ، حيث عززت مكانتها كسوق رائدة في المنطقة من حيث الحجم والسيولة والجاذبية.

من جهة ثانية وقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل وشركة السوق المالية السعودية “تداول” امس اتفاقية لإطلاق محفزات للشركات المدرجة لتشجيع الاستثمار، ووقع الاتفاقية خلال مؤتمر القطاع المالي ، معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، والرئيس التنفيذي لشركة “تداول” المهندس خالد بن عبد الله الحصان.

وأوضحت الهيئة أن الحافز الأول يتمثل في توفير مدير علاقات للشركات المدرجة للمساعدة في تسوية كافة تعاملاتها مع الهيئة، إضافة إلى متابعة جميع المهام المتعلقة بالزكاة والضرائب وذلك حسب الأنظمة واللوائح الضريبية. أما الحافز الثاني سيتم بموجبه توفير خدمة “المسار السريع” الذي يتم من خلاله التعامل مع الطلبات المقدمة من قبل الشركات المدرجة بالسوق المالية لمعالجة الطلبات بالمدة والجودة المطلوبة وبما يتماشى مع معايير الأداء التي وضعتها الهيئة لاستدامة الشركات وتسهيل نموها وتعزيز معيار الشفافية.