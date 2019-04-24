فتح التسجيل الالكتروني في 193 مركزاً للرعاية النهارية الأهلية

البلاد : متابعات

تفتح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، باب التسجيل للالتحاق بمراكز الرعاية النهارية الأهلية، للعام الدراسي (1440/1441هـ)، اعتبارًا من يوم غدا الخميس (20 شعبان 1440هـ)، وتستمر حتى 6 شوال من العام الجاري.

وذلك كما أعلنت في وقت سابق، وأتاحت الوزارة للراغبين في الالتحاق بالمراكز، إمكانية التسجيل عن طريق البوابة الالكترونية للوزارة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد حددت الوزارة عددًا من الشروط اللازمة لقبول المستفيد في مراكز الرعاية النهارية الأهلية لتشمل الحالات من عمر سنتين حتى عمر 45 سنة، وأن تكون درجة ذكاء المستفيد أقل من 50 درجة بحسب المقاييس المعتمدة ممن يعانون من اضطراب فكري متوسط أو شديد، حيث سيتم تحويل من تتجاوز درجة ذكائهم هذه الدرجة إلى المراكز التابعة لوزارة التعليم

كما يجب أن لا يكون المستفيد مسجلًا في برامج التعليم العام أو الخاص أو التربية الخاصة، بالإضافة إلى خلوه من المشاكل الصحية والأمراض السارية والمعدية، والاضطرابات النفسية والسلوكية التي تشكل خطرًا على نفسه وعلى الآخرين، وخلوه من الأمراض المانعة للقبول مثل الصرع المستعصي وضعف عضلة القلب والفشل الرئوي والكلوي، وعدم اعتماده على أجهزة طبية متصلة.