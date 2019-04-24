خيارات تمويلية بمعرض “ريستاتكس” العقاري

الرياض- البلاد

يقدم جناح الصندوق العقاري في معرض “ريستاتكس” باقة من الخدمات لزوار المعرض والمستفيدين منه، في مقدمتها الخيارات التمويلية التي يضمها، كما يقدم الدعم اللازم للعسكريين الراغبين في الاستفادة من مبادرة “القروض السكنية للعسكريين في الخدمة”، وكذلك المواطنين المدنيين ممن أتموا الخمسين عاما ولديهم الرغبة في الاستفادة من مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين التي أطلقها الصندوق لمستفيدي برنامج سكني مؤخرا.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي أن جناح الصندوق المشارك في المعرض يتيح للمواطنين مجموعة من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية والإجابة على جميع استفساراتهم من خلال المستشار العقاري، ومساعدتهم في الحصول على “المسكن الأول” وفق رغباتهم وقدراتهم، وذلك بعد التعرف على احتياجاتهم وتذليل جميع العقبات التي تواجههم مع الممولين، في ظل اكتمال الحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق بالشراكة مع الجهات التمويلية، ضمن مجموعة من التسهيلات التي تلائم مختلف شرائح المجتمع مثل المتقاعدين ورواد الأعمال وموظفي القطاع الخاص.

ويشارك صندوق التنمية العقارية في معرض “ريستاتكس العقاري”، الذي افتتحه معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل بحضور عدد من الجهات الحكومية، وشركات التطوير والاستثمار العقاري، والبنوك وشركات التمويل.