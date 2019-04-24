جيل السوشيال ميديا يعلم بمساوئ أخطار الترويج في الاختبارات

جدة – ليلى باعطية

أوضحت استشارية الطب النفسي الدكتورة سميرة الغامدي لـ (البلاد) أن الجيل الجديد منفتح على تقنية التواصل الرقمي مشيرة إلى أن السوشيال ميديا ساعدت كثيراً في معرفة الاضرار الناتجة من المخدرات والعلم بمساوئها لتجنب عدم الدخول في براثنها وعدم الانصياع خلف الأكاذيب بكونها تقوي الذاكرة وحقيقة أنها تتلف الذاكرة وتجعل ذاكرتهم فارغة ويفقدون جميع المعلومات التي استذكروها قبل الاختبار, وحذرت من التعامل مع بعض المواقع الإباحية والترويجية .

وأشارت الغامدي أنه يُفضّل في أيام الاختبارات ان تسير الحياة بشكل طبيعي وذلك بالابتعاد عن الانعزال عن الحياة والعائلة بتخصيص أوقات بسيطة للنزهة وتناول الطعام خارجا وممارسة الرياضة والنوم جيداً، وأن يبتعد الأهل عن العصبية وعدم جعل التوتر يسود المنزل وأن تؤخذ الأمور بسلاسة. كما شجعت على المذاكرة الجماعية في حال كانت مجدية ولا يضيع الوقت فيها بالاحاديث الجانبية، مع الابتعاد عن تناول المشروبات المنشطة بشكل مبالغ فيه مثل القهوة والشاي.

وكانت النيابة العامة قد حذّرت أولياء أمور الطلاب من المواطنين والمقيمين من تورط أبنائهم في تعاطي المخدرات خلال فترة الاختبارات، وأوضحت أن الاختبارات تعد فترة خصبة للمخدرات بزعم كاذب أنها تنشط الذاكرة والفهم بقصد الإيقاع في براثن المخدرات وإدمانه.