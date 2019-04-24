تقدم الأسطول البحري عالميا

الرياض – البلاد

أوضحت هيئة النقل العام في تقرير لها أن المملكة تمكنت من القفز بالحمولة الطنيّة لأسطولها البحري إلى أكثر من 7.6 مليون طن من البضائع والسلع بنهاية العام 2018م، محققة زيادة بلغت 50% مقارنة بالعام 2017م، كما قفز معها ترتيب الأسطول السعودي إلى المرتبة 23 عالميًا في العام 2018م من بين 174 من الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، بعد أن كان ترتيب المملكة 32 على مستوى العالم خلال 2017.

وفي هذا الصدد، أكد معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح أن الدعم السخيّ من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – انعكس مباشرة على واقع صناعة النقل البحري في المملكة، لتقفز معها قدرة الحمولة الطنية للأسطول السعودي إلى هذا الرقم الكبير، بين تصدير واستيراد.

وأشاد الرميح بدور القطاع الخاص ممثلًا بالشركات البحرية والملاحيّة الوطنية في النهوض بهذه الصناعة، مع إدراك الجميع للقيمة الاقتصادية للمملكة، وأنها من أكبر الدول المصدّرة للنفط عالميًا، ومن أكبر الأسواق التجارية المرتبطة بالنقل البحري، مبينًا أن موقع المملكة الرابط بين قارات ثلاث ساعد كثيرًا على تبوأها هذه المكانة المتقدمة، سيّما وأن كل منتمٍ لصناعة النقل يفخر بالعمل على تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.