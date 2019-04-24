تعزيز التعاون مع باكستان في الطاقة والتعدين

الرياض – البلاد

يواصل وفد باكستاني رفيع المستوى برئاسة وكيل وزارة الطاقة لشؤون البترول الدكتور تنفيير قريشي زيارته للمملكة ، زيارته للمملكة لبحث تعزيز العلاقات في مجالات التكرير والتعدين . وتأتي زيارة الوفد الذي يضم مسؤولين وخبراء من قطاعي الطاقة والتعدين في باكستان، بعد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهامة مؤخرا بين الرياض وإسلام آباد خلال الزيارة الأخيرة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الى باكستان ، وشملت عددا من المجالات الهامة منها مجالات التكرير والبتروكيماويات والتعدين والطاقة المتجددة والكهرباء، وتمويل تزويد باكستان بكميات من النفط الخام والمنتجات البترولية والتي تتضمن الغاز الطبيعي المسال.

تستمر زيارة الوفد ستة أيام، يطلع خلالها على المشاريع والإنجازات العملاقة في عدد من مناطق المملكة ، كما تشهد اللقاءات مناقشات وإعداد دراسات جدوى لبعض المشاريع العملاقة في باكستان.