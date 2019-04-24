الفيصل يدشن أعمال مشروع تطوير الجزيرة الوسطى بجدة

جدة : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأميرخالد الفيصل ، مستشارخادم الحرمين الشريفين ، أميرمنطقة مكة المكرمة ، أعمال مشروع تطوير الجزيرة الوسطى الواقعة تحت كوبري ميناء جدة الاسلامي على طريق الفلاح جنوب محافظة جدة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد ، محافظ جدة ، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أميرمنطقة مكة المكرمة .

وقدّم الأميرخالد الفيصل شكره لشركة البيك ( للأنظمة الغذائية ومؤسسة ابوغزالة الخيرية ) المنفذة للمشروع ، حاثاً القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في التنمية والمسؤولية الاجتماعية ، وأن يتم تعميم التجربة لتشمل مدينتي مكة المكرمة والطائف.

وبحسب العرض فإن المشروع الذي ينفذ على مساحة تقدر بأكثر من 14 ألف م2 متر مربع ، يحوي 3 ملاعب رياضية لكرة القدم وملعبين لكرة السلة ، وواحد لكرة الطائرة ، إضافة إلى مواقع مخصصة لألعاب الأطفال وساحات مفتوحة ، كما يضم مضمارين للمشي ، وقد روعي في المشروع وسائل السلامة إذ تم وضع حواجز للحماية ، كما خصّص المشروع مساراً للمكفوفين ( وأجهزة رياضية مجهزة ) لأصحاب الهمم ، فيما سيتم الانتهاء من المشروع خلال الثلاثة أشهرالمقبلة ، وستتولى جمعية مراكز الأحياء بجدة تشغيله بعد إنجازه.

ويهدف المشروع إلى توفير بيئة جاذبة لسكان الأحياء المجاورة له وتشجيعهم على الرياضة في أجواء مناسبة وملائمة تمكن الشباب من استثمار طاقاتهم .