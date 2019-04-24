الربيعة يبحث التعاون المشترك مع المفوض العام للأونروا

بيروت : واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ، في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم ، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) السيد بير كرينبول، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، وذلك ضمن زيارة معاليه للجمهورية اللبنانية .

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين المركز والمنظمة فيما يخص تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.

وأبدى كرينبول الشكر للمملكة ممثلة بالمركز على مشاريعه الأخيرة التي دشنها في لبنان لدعم اللاجئين الفلسطينيين، متطلعًا إلى المزيد من التعاون بما يخفف من معاناة لاجئ فلسطين في مختلف مناطق اللجوء.